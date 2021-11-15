Голы Барбашёва и Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от проигрыша «Эдмонтону» в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голы Барбашёва и Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от проигрыша «Эдмонтону» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 4:4.

В составе хозяев отличились россияне Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко, также по шайбе забросили Джордан Кайру и Роберт Бортуццо. Помимо этого, две результативные передачи отдал Павел Бучневич. У «Ойлерз» голами отметились Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан Маклауд и Кайлер Ямамото. 

В следующем матче «Блюз» сыграет с «Аризоной Койотс», а «Эмонтон» встретится с «Виннипег Джетс».

Ранее сообщалось, что гол Никиты Задорова помог «Калгари Флэймз» прервать серию из трёх поражений в НХЛ.

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