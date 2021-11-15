Мостовой: погодные условия были на стороне россиян в матче с хорватами

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Погодные условия были на нашей стороне. Хорватам было тяжело доминировать, создавать опасные ситуации. Испорченное ливнем поле сильно замедлило игру и помешало хорватам забить более ранний мяч», — заявил в эфире «Матч ТВ» Мостовой.

Россия проиграла в Сплите Хорватии со счётом 0:1. Команда Валерия Карпина пропустила на 81-й минуте. Мяч в свои ворота забил Фёдор Кудряшов.

Сборная России с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 очка) возглавила группу, завоевав прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россияне попали в стыковой турнир.

Жеребьёвка стыковых матчей европейской квалификации пройдёт 26 ноября в Цюрихе.

Ранее Дмитрий Тарасов попросил фанатов сильно не критиковать сборную России и Кудряшова.