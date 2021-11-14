Лещенко: Россия играла трусливо в матче с Хорватией

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал поражение сборной России по футболу от Хорватии (0:1) в рамках отбора чемпионата мира — 2022.

«Нам повезло, что был такой дождь. И дураку понятно, что нужно было выбивать мяч на чужую половину и там бороться. Можно защищаться, но хотя бы две-три атаки надо было провести. Нужно было рисковать, на кону стояла путёвка на чемпионат мира. Пора уже форварда было взять нормального, если не Дзюбу, то Сергеева. Пускай он хоть побегает! Найдите хоть одного нападающего, а то нет никого! Неужели в нашей стране нет ни одного классного нападающего? Нельзя строить классную игру только на защите! Дело не в Карпине. Дождь нужно было использовать. Конечно, играли трусливо! Надо было стараться прессинговать и хотя бы три-четыре атаки провести», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Сборная России с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 очка) возглавила группу, завоевав прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре.

Жеребьёвка стыковых матчей европейской квалификации пройдёт 26 ноября в Цюрихе.

Ранее Витория пожелал сборной России выйти на ЧМ-2022.