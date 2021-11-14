Сборная России впервые с 2017 года ни разу не попала в створ ворот соперника в официальном матче

Сборная России по футболу проиграла команде Хорватии (0:1) в матче 10-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 года, не нанеся ни единого удара в створ ворот соперника.

Как сообщает Opta, сборная России не нанесла ни одного удара в створ ворот в официальной игре впервые с 21 июня 2017 года. Тогда россияне в рамках Кубка конфедераций проиграли сборной Португалии со счётом 0:1 в Москве на стадионе «Открытие Арена».

В матче с хорватами сборная России суммарно два удара по воротам, но оба — мимо створа ворот. У Хорватии 19 ударов, пяь из них — в створ.

Ранее Тарасова заявила, что в России нет футбола.