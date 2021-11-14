Булыкин: надежда на положительный результат уплыла после ошибки Кудряшова
- Reuters
«Игра была не очень хорошей для нашей команды. Была надежда на позитивный результат, но она уплыла после грубейшей ошибки Кудряшова. Думаю, эта ошибка — несчастный случай», — цитирует Булыкина РИА Новости.
Он предположил, что на ошибку Кудряшова могла повлиять травма, которую он получил за несколько секунд до гола. По мнению Булыкина, 34-летнему защитнику турецкого клуба «Антальяспор» должны были подсказать его партнёры по сборной, что делать в трудной ситуации.
«Сборная точно додержала бы ничейный счёт, не будь автогола», — добавил он.
Кудряшов (81-я минута) после подачи с фланга срезал мяч в собственные ворота.
Сборная России под руководством Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия сыграет в стыках.
Ранее Валерий Карпин рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Хорватией.