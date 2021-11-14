Чорлука — о победе над Россией: у Хорватии просто лучше игроки

Тренер сборной Хорватии Ведран Чорлука прокомментировал победу над командой России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Если мы сравним две команды, у нас просто лучше игроки, чем в России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Ожидаю, что команда России через стыки выйдет на ЧМ. Очень много здесь моих друзей. Буду болеть за Россию», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Он признался, что Хорватия провела очень хорошую игру с серьёзным прессингом и большим количеством опасных атак.

«Мы ожидали, что будем эту игру контролировать», — добавил он.

Российская команда потерпела поражение в Сплите со счётом 0:1. Фёдор Кудряшов (81-я минута) после подачи с фланга срезал мяч в собственные ворота.

Сборная России под руководством Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия сыграет в стыках.

Ранее Валерий Карпин рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Хорватией.