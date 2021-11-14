Карпин: мы позволили Хорватии играть в атаку

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче с Хорватией (0:1) в последнем туре отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Вчера говорили, что команды — будь то Хорватия или Россия — будут играть так, как им позволит соперник. Мы сегодня позволили сопернику играть в атаку, а нам хозяева это сделать не позволили. Теперь нужно проанализировать и понять, почему это произошло», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россиянам для выхода с первого места достаточно было сыграть вничью.

Ранее Карпин назвал поражение от Хорватии самым обидным в своей тренерской карьере.