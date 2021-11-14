Корнаухов назвал лучшего футболиста сборной России в матче с Хорватией

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Бывший игрок московского ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Корнаухов назвал лучшего футболиста сборной России в матче с Хорватией
  • AP

«Мы всегда смотрим футбол оценивающе. Хотелось бы посмотреть как болельщики. Мы понимали, что хорваты сильнее. Я думал, Мостовой сыграет вместо Бакаева, но решили таким образом. Это система, которую они наигрывают. Попытались включать прессинг, но Модрич и Брозович легко уходили из-под него. Понятно, Сафонов — лучший футболист матча», — заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» Корнаухов.

Российская команда потерпела поражение в Сплите со счётом 0:1. Фёдор Кудряшов (81-я минута) после подачи с фланга срезал мяч в собственные ворота.

Сборная России заняла второе место в группе по итогам отбора и теперь поборется в стыках за путёвку в финальную стадию ЧМ-2022.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении сборной России в матче с командой Хорватии.

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