Рахимов заявил, что Россия неубедительно сыграла в атаке с Хорватией

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Рашид Рахимов прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«В атаке мы выглядели плохо. Когда ты не опасен для соперника, сложно цепляться. Дождь упростил игру в обороне. Сопернику пришлось играть намного точнее. Но мы совсем не выходили из обороны и теряли очень много мячей», — заявил в эфире «Матч ТВ» Рахимов.

Российская команда потерпела поражение в Сплите со счётом 0:1. Фёдор Кудряшов (81-я минута) после подачи с фланга срезал мяч в собственные ворота.

Сборная России заняла второе место в группе по итогам отбора и теперь поборется в стыках за путёвку в финальную стадию ЧМ-2022.

Команда Карпина по ходу матча нанесла два удара по воротам соперника. Хорватия — 19.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении сборной России в матче с командой Хорватии.