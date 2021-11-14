Сборная России в четвёртый раз вышла из группы отборочного турнира к ЧМ

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Сборная России по футболу вышла из своей отборочной группы в рамках квалификации к чемпионату мира — 2022.
Сборная России в четвёртый раз вышла из группы отборочного турнира к ЧМ
  • AP

Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в группе Н, набрав 22 очка.

Россияне выигрывали отборочную группу в квалификации к чемпионатам мира 2002 и 2014 годов. Перед мировым первенством 1994 года сборная России занимала второе место.

Ещё два раза (ЧМ-1998 и ЧМ-2010) россияне также финишировали вторыми, но проигрывали в стыковых матчах.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла Хорватии в Сплите и не смогла выйти напрямую на ЧМ по футболу 2022.

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