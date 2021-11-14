Россия выиграла медальный зачёт ЧМ-2021 по самбо
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В заключительный день соревнований у россиян золотые награды в боевом самбо завоевали Руслан Гасанханов (весовая категория до 71 кг) и Магомед Магомедов (до 88 кг).
Чемпионами в спортивном самбо стали Артём Осипенко (свыше 98 кг) и Ольга Артошина (свыше 80 кг). Серебро досталось Антону Коновалову (до 98 кг).
В активе сборной России 18 медалей (восемь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые). Второе место занял Узбекистан (3 — 5 — 3), третье — Белоруссия (3 — 0 — 5).
Ранее сообщалось, что россияне завоевали семь медалей в первый день ЧМ по самбо.