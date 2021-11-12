Россияне завоевали семь медалей в первый день ЧМ по самбо

Сборная России завоевала семь наград в первый день чемпионата мира по самбо, который проходит в Узбекистане.

Чемпионом мира по боевому самбо стал Расул Магомедов (в весовой категории до 98 кг), серебро завоевал Денис Гольцов (свыше 98 кг).

Серебряными призёрами в спортивном самбо стали Саян Хертек (до 58 кг) и Светлана Уварова (до 59 кг), а бронзу завоевали Александр Глуховских (до 64 кг), Мария Молчанова (до 50 кг) и Алия Биккужина (до 54 кг).

Ранее сообщалось, что союз ММА России и Федерация регби России договорились о сотрудничестве.