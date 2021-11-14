Константинова считает, что Туктамышевой необязательно прыгать четверные прыжки

Российская фигуристка Станислава Константинова считает, что её соотечественнице Елизавете Туктамышевой необязательно иметь в своём арсенале четверные прыжки, чтобы претендовать на высокие места на соревнованиях.

«Лизе, наверное, вообще необязательно делать четверные прыжки. Это очень большой риск, она хорошо баллы набирает. Я думаю, это очень трудно — конкурировать с Камилой Валиевой. У Лизы куда больше уйдёт сил на изучение четверных. Изучение — полдела, а ещё полдела — это делать их хотя бы по несколько раз за тренировку стабильно, и третье — это их собрать в программе. А в связке, ещё и с тройными акселями — я не знаю, сколько это надо накатывать и сколько будет проб и ошибок. У Лизы есть свой прекрасный стабильный набор, с которым она может быть в тройке и бороться за лидерство. Потому я думаю, что четверные необязательны. Конечно, девчонки с четверными прыжками и тройными акселями — это высший пилотаж. Не все могут себе позволить это учить, поскольку суставы не железные. Это очень травмоопасно. Одно дело, когда ты прыгаешь и в тебе 40 кг веса, другое дело, когда ты прыгаешь в тот момент, когда в тебе 50 кг веса, это вообще разные вещи», — цитирует Константинову Sport24.

Ранее сообщалось, что Туктамышева, Коляда и Лутфуллин пропустят турнир в Граце.