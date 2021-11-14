Дэвис и Смолкин стали четвёртыми на турнире в Австрии

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Российская танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин заняли четвёртое место на турнире по фигурному катанию категории «Челленджер», который проходил в австрийском Граце.
Дэвис и Смолкин стали четвёртыми на турнире в Австрии
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Россияне по итогам ритм-танца и произвольного танца получили от судей 184,62 балла.

Победу одержали итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие в сумме 208,88 балла. Второе место заняли представители Канады Лоуренс Фурнье-Бодри — Николай Сёренсен (194,67), а замкнули тройку лучших испанцы Оливия Смарт — Адриан Диас (189,88).

Другая российская пара, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, стала 13-й с результатом 144,79 балла.

Ранее группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с выходом в финал Гран-при.

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