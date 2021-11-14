Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с выходом в финал Гран-при

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Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил Евгению Тарасову и Владимира Морозова с выходом в финал Гран-при сезона-2021/22.
Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с выходом в финал Гран-при
  • AP

«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной медалью на четвёртом этапе Гран-при NHK Trophy и выходом в финал Гран-при», — говорится в сообщении в Instagram.

Напомним, что пара стала второй на четвёртом этапе серии Гран-при в Японии. Они уступили своим соотечественникам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Тарасова и Морозов выиграли первый этап Гран-при Skate America. Таким образом, пара квалифицировалась в финал серии, который пройдёт с 9 по 12 декабря в японской Осаке.

Ранее Тарасова назвала умопомрачительным катание Игнатова на Гран-при Японии.

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