Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с выходом в финал Гран-при

Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил Евгению Тарасову и Владимира Морозова с выходом в финал Гран-при сезона-2021/22.

«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной медалью на четвёртом этапе Гран-при NHK Trophy и выходом в финал Гран-при», — говорится в сообщении в Instagram.

Напомним, что пара стала второй на четвёртом этапе серии Гран-при в Японии. Они уступили своим соотечественникам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Тарасова и Морозов выиграли первый этап Гран-при Skate America. Таким образом, пара квалифицировалась в финал серии, который пройдёт с 9 по 12 декабря в японской Осаке.

Ранее Тарасова назвала умопомрачительным катание Игнатова на Гран-при Японии.