Тарасова назвала умопомрачительным катание Игнатова на Гран-при Японии

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянина Макара Игнатова на этапе Гран-при в Японии.
Тарасова назвала умопомрачительным катание Игнатова на Гран-при Японии
  • AP

«Потрясающие были соревнования в мужском одиночном катании, один лучше другого. И Макар Игнатов катался просто уникально, и Александр Самарин очень старался. Игнатов катался просто умопомрачительно. Однако всё честно. Они все катались один лучше другого», — приводит слова Тарасовой ТАСС. 

Игнатов занял четвёртое место на Гран-при Японии. Победителем стал японец Сёма Уно.

Ранее сообщалось, что Уно победил на Гран-при Японии по фигурному катанию.

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