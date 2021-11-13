Тарасова назвала умопомрачительным катание Игнатова на Гран-при Японии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянина Макара Игнатова на этапе Гран-при в Японии.

«Потрясающие были соревнования в мужском одиночном катании, один лучше другого. И Макар Игнатов катался просто уникально, и Александр Самарин очень старался. Игнатов катался просто умопомрачительно. Однако всё честно. Они все катались один лучше другого», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Игнатов занял четвёртое место на Гран-при Японии. Победителем стал японец Сёма Уно.

Ранее сообщалось, что Уно победил на Гран-при Японии по фигурному катанию.