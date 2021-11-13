Тарасова назвала умопомрачительным катание Игнатова на Гран-при Японии
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«Потрясающие были соревнования в мужском одиночном катании, один лучше другого. И Макар Игнатов катался просто уникально, и Александр Самарин очень старался. Игнатов катался просто умопомрачительно. Однако всё честно. Они все катались один лучше другого», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Игнатов занял четвёртое место на Гран-при Японии. Победителем стал японец Сёма Уно.
Ранее сообщалось, что Уно победил на Гран-при Японии по фигурному катанию.