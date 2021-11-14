Габулов: выбор тренерского штаба сборной России в пользу Сафонова абсолютно правильный

Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов высказался по поводу выбора голкипера для национальной команды.

«Матвей Сафонов, несмотря на свой молодой возраст, очень хорошо себя зарекомендовал. Я считаю, что выбор тренерского штаба в его пользу абсолютно правильный. По своему потенциалу и вратарским качествам он полностью соответствует требованиям первого номера сборной. Необходимо смело довериться Матвею, чтобы он раскрылся, как в своё время доверились Игорю Акинфееву и это помогло ему раскрыться. Не надо рассматривать какие-то другие кандидатуры на вратарскую линию. Сафонов сейчас в отличной форме», — цитирует Габулова «Чемпионат».

В матче десятого тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира — 2022 сборная Хорватии встретится с национальной командой России. Игра состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра — в 17:00 мск.

Ранее Габулов выразил мнение, что россияне могут играть на победу с командой Хорватии.