Габулов: выбор тренерского штаба сборной России в пользу Сафонова абсолютно правильный

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов высказался по поводу выбора голкипера для национальной команды.
Габулов: выбор тренерского штаба сборной России в пользу Сафонова абсолютно правильный
  • © РФС

«Матвей Сафонов, несмотря на свой молодой возраст, очень хорошо себя зарекомендовал. Я считаю, что выбор тренерского штаба в его пользу абсолютно правильный. По своему потенциалу и вратарским качествам он полностью соответствует требованиям первого номера сборной. Необходимо смело довериться Матвею, чтобы он раскрылся, как в своё время доверились Игорю Акинфееву и это помогло ему раскрыться. Не надо рассматривать какие-то другие кандидатуры на вратарскую линию. Сафонов сейчас в отличной форме», — цитирует Габулова «Чемпионат».

В матче десятого тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира — 2022 сборная Хорватии встретится с национальной командой России. Игра состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра — в 17:00 мск.

Ранее Габулов выразил мнение, что россияне могут играть на победу с командой Хорватии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить