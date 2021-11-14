Габулов считает, что россияне могут играть на победу с командой Хорватии

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Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора чемпионата мира — 2022 с национальной командой Хорватии.
Габулов считает, что россияне могут играть на победу с командой Хорватии
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«Ребята подготовились и прекрасно осознают, какое на них может быть давление в Сплите со стороны трибун. Сегодня для Хорватии решающий день, заряженность игроков и трибун будет на запредельном уровне. Однако с точки зрения футбольных качеств и командной игры Хорватия уже находится не на том высоком уровне, на котором они были в 2018 году. Матч в «Лужниках» это подтвердил. С Хорватией можно играть даже на победу. Ключевое — это выдержать стартовый натиск и не дрогнуть психологически. Так можно добиться положительного результата», — цитирует Габулова «Чемпионат».

В матче десятого тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет с национальной командой России. Встреча пройдёт 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. 

Ранее глава клуба болельщиков сборной России рассказал о жёстких ограничениях со стороны хорватских властей.

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