Глава клуба болельщиков сборной России рассказал о жёстких ограничениях со стороны хорватских властей

Председатель клуба болельщиков сборной России Russia United Эдуард Латыпов заявил, что хорватская полиция не позволяет фанатам покидать отель в Сплите накануне отборочного матча чемпионата мира — 2022.

«С утра у нас была запланирована экскурсия по Сплиту, очень долго на эту тему шли переговоры. Полиция с вечера здесь стоит у входа в отель, а нас всего человек 15. В результате нас не выпустили в город на экскурсию. Сказали, что нежелательно, чтобы русская речь звучала на улицах. Полиция здесь стоит, нас охраняет. Правда, мы всё равно выходили, вина купили, вернулись, но замечания делают. Любопытно, ведь ничего особенного не происходит, обычный предматчевый день. Гуляют болельщики, а русских пытаются изолировать. Вчера мы всю ночь с хорватами выпивали, и проблем не было. С нашей точки зрения, это власти гонят», — цитирует Латыпова «Спорт-Экспресс».

Глава фанклуба сборной России добавил, что повышенное внимание хорватских властей ощущалось ещё по прилёте в Загреб.

«После прохождения паспортного контроля нас всех в полицию направили для очень тщательного обыска. Мы в первый раз сталкиваемся с такой дискриминацией. При этом они относятся очень добродушно, однако препятствуют свободному перемещению. Полиция говорит, что если русские будут выходить, то их сразу увезут в какую-то фанзону, а оттуда уже повезут на стадион. Мы говорим полицейским: «Раз вы экскурсию нам сорвали, тогда проставляйтесь», они улыбаются. С моей точки зрения, они очевидно перегибают палку», — добавил Латыпов.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

Ранее Комбаров назвал Хорватию фаворитом в отборочном матче ЧМ-2022 с Россией.