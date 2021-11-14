Осипенко и Ахметов не вошли в заявку сборной России на матч с Хорватией

Защитник «Ростова» Максим Осипенко и полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов не вошли в заявку сборной России на матч десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

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По информации «Спорт-Экспресс», в заявку на матч попали 23 игрока национальной команды: — вратари: Маринато Гилерме, Матвей Сафонов, Никита Хайкин; — защитники: Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Фёдор Кудряшов; — полузащитники: Дмитрий Баринов, Александр Головин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Данил Глебов; — нападающие: Фёдор Смолов, Антон Заболотный, Иван Сергеев. Встреча команд пройдёт 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд». Начало — в 17:00 мск. Ранее в Хорватии ответили Карпину о Модриче.