Осипенко и Ахметов не вошли в заявку сборной России на матч с Хорватией

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Защитник «Ростова» Максим Осипенко и полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов не вошли в заявку сборной России на матч десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Осипенко и Ахметов не вошли в заявку сборной России на матч с Хорватией
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По информации «Спорт-Экспресс», в заявку на матч попали 23 игрока национальной команды:

— вратари: Маринато Гилерме, Матвей Сафонов, Никита Хайкин;

— защитники: Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Фёдор Кудряшов;

— полузащитники: Дмитрий Баринов, Александр Головин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Данил Глебов;

— нападающие: Фёдор Смолов, Антон Заболотный, Иван Сергеев.

Встреча команд пройдёт 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд». Начало — в 17:00 мск.

Ранее в Хорватии ответили Карпину о Модриче.

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