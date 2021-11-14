Осипенко и Ахметов не вошли в заявку сборной России на матч с Хорватией
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По информации «Спорт-Экспресс», в заявку на матч попали 23 игрока национальной команды:
— вратари: Маринато Гилерме, Матвей Сафонов, Никита Хайкин;
— защитники: Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Фёдор Кудряшов;
— полузащитники: Дмитрий Баринов, Александр Головин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Данил Глебов;
— нападающие: Фёдор Смолов, Антон Заболотный, Иван Сергеев.
Встреча команд пройдёт 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд». Начало — в 17:00 мск.
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