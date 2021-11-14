Малафеев: в матче с Хорватией ожидать положительного результата на позитивной волне и патриотизме нелогично

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Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Малафеев: в матче с Хорватией ожидать положительного результата на позитивной волне и патриотизме нелогично
  • AP

«Если говорить объективно, то, конечно, хорваты — фавориты этого матча. При достижении положительного результата сборной России я бы воспринимал это как выдающийся результат, неочевидный и волевой. Прошлые игры показали, что потенциал у нашей команды есть, важно просто включиться в нужный момент. Но сегодня нужно играть чуть по-другому. Здесь очень многое решит тренерская мысль, исполнение игроков, индивидуальное мастерство и опыт», — цитирует Малафеева Sport24.

Он добавил, что сборной России нужно показать максимум своих возможностей, потому что результат может быть любым.

«Соперник очень серьёзный, и ожидать положительного результата просто на позитивной волне и патриотизме нелогично», — отметил Малафеев.

Напомним, что национальная команда в заключительном матче сыграет с Хорватией в Сплите. По итогам девяти туров Россия лидирует в группе H, набрав 22 очков. Хорватия — на второй позиции (20 очков).

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