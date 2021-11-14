Панарин необычно прервал интервью, чтобы узнать, каким шампунем пользуется журналист

Нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин необычно прервал журналиста, чтобы получить ответ на свой вопрос.

Журналист Винс Меркоглиано в своём Twitter рассказал, что российский форвард спросил у него: «Каким шампунем вы пользуетесь?»

Напомним, что Панарин отметился первым дублем в нынешнем сезоне в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:3). Он был признан первой звездой встречи.

Ранее российский форвард забил 169-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сравнявшись по этому показателю с Игорем Ларионовым.