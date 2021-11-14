Панарин необычно прервал интервью, чтобы узнать, каким шампунем пользуется журналист

Короткая ссылка
Нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин необычно прервал журналиста, чтобы получить ответ на свой вопрос.
Панарин необычно прервал интервью, чтобы узнать, каким шампунем пользуется журналист
  • AP

Журналист Винс Меркоглиано в своём Twitter рассказал, что российский форвард спросил у него: «Каким шампунем вы пользуетесь?»

Напомним, что Панарин отметился первым дублем в нынешнем сезоне в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:3). Он был признан первой звездой встречи.

Ранее российский форвард забил 169-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сравнявшись по этому показателю с Игорем Ларионовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить