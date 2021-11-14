Панарин догнал Ларионова по голам за карьеру в НХЛ

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Нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил 169-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Панарин догнал Ларионова по голам за карьеру в НХЛ
  • AP

Российский форвард отметился первым дублем в нынешнем сезоне в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:3). Он был признан первой звездой встречи.

Таким образом, Панарин догнал Игоря Ларионова по голам за карьеру в НХЛ. Артемий забил 169 шайб в 447 матчах, тогда как Ларионов столько же раз поразил чужие ворота в 921 матче. Панарин располагается на 24-й позиции в истории лиги среди российских хоккеистов.

Ранее шайбы Бучневича и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Каролину».

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