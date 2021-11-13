Россияне завоевали шесть медалей во второй день ЧМ по самбо

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Сборная России по самбо завоевала шесть медалей во второй соревновательный день чемпионата мира, который проходит в Ташкенте.
Россияне завоевали шесть медалей во второй день ЧМ по самбо
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В спортивном самбо золотые медали завоевали Никита Клецков (до 71 кг) и Уали Куржев (до 79 кг), серебряная награда — у Сергея Рябова (до 88 кг). У женщин бронзу завоевала Анастасия Хомячкова (до 72 кг).

Чемпионом мира по боевому самбо стал Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), а серебряную награду завоевал Александр Нестеров (до 58 кг).

После второго дня российская команда поднялась на первое место в медальном зачёте. В её активе 13 медалей (четыре золота, пять серебряных наград и четыре бронзы). На второй позиции находится команда Казахстана (2—3—5), на третьей — Узбекистан (2—3—2).

Ранее сообщалось, что россияне завоевали семь медалей в первый день ЧМ по самбо.

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