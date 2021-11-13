Модрич: допускаем, что у сборной России будет массированная оборона

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России.

«Я играл несколько раз с Россией. Все разы была ничья. Мы знаем, что в этой игре нам нужна победа. Только так мы сможем выйти на чемпионат мира. Увидим, как завтра сыграет Россия. Будем действовать агрессивно. Допускаем, что будет массированная оборона от соперника. Я знаю почти всех футболистов сборной России. Много хороших, молодых, талантливых игроков. Но не хочу никого выделять. Мы любим играть в Сплите, поддержка здесь нам помогает. Я уверен, это сыграет нам на пользу», — сказал Модрич на пресс-конференции.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Перед заключительным туром подопечные Валерия Карпина лидируют в своей отборочной группе, на два очка опережая хорватов.

Ранее Головин высказался о матче с Хорватией.