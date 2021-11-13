Головин — о матче с Хорватией: мы должны сыграть компактно в защите

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от заключительного матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Хорватии.

«Мы должны посвятить себя игре, быть преданными на все 100%, играть компактно в защите и в то же время не бояться. Мы должны действовать как одна команда — играть вместе, а не индивидуально», — цитирует Головина пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

По словам хавбека «Монако», футболистам сборной России будет необходимо нейтрализовать Луку Модрича, поскольку именно от полузащитника «Реала» будет исходить основная опасность.

Матч Хорватия — Россия пройдёт 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

Команда Валерия Карпина лидирует в группе H с 22 очками. У хорватов в активе 20 баллов.

Ранее Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча сборной России и командой Хорватии.