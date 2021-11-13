Дмитриев считает, что Мишина и Галлямов находятся сейчас на подъёме

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев прокомментировал победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на четвёртом этапе серии Гран-при Японии.
Дмитриев считает, что Мишина и Галлямов находятся сейчас на подъёме
  • AP

«Мишина и Галлямов — интересная пара, физически сильная, они сейчас на подъёме. Мне кажется, они должны закрепить свою произвольную, в самом начале сезона она смотрелась не очень», — цитирует Дмитриева ТАСС.

По его словам, Евгения Тарасова и Владимир Морозов очень прибавили в катании, но пока ещё допускают ошибки.

Мишина и Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на NHK Trophy в Токио. Чемпионы мира получили от судей 148,88 балла за произвольную программу и по сумме двух программ набрали 227,28 балла. Таким образом, они показали свой лучший результат в текущем сезоне.

Второе место заняли их соотечественники, двукратные чемпионы Европы Тарасова и Морозов (213,27). Тройку лучших замкнули японцы Рику Миюра и Рюити Кихара (209,42).

Ранее Тамара Москвина заявила, что довольна Мишиной и Галлямовым после Гран-при Японии.

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