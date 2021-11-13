Поварницын включён в состав сборной России по биатлону
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Александр Поварницын стал шестым участником сборной России, сообщает пресс-служба СБР.
«Поварницын отобран в главную команду решением тренерского штаба по спортивному принципу. С двумя вторыми результатами в контрольных гонках он был лучшим среди всех участников по сумме очков», — пояснил президент СБР Виктор Майгуров.
В состав национальной команды ранее также вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.
Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU пройдут в шведских Эстерсунде и Идре 25—27 ноября.
Ранее сообщалось, что биатлонисты ХМАО выиграли мужскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону.