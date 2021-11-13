Поварницын включён в состав сборной России по биатлону

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В Союзе биатлонистов России (СБР) объявили окончательный состав мужской сборной на первые этапы Кубка мира.
Поварницын включён в состав сборной России по биатлону
  • © Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

Александр Поварницын стал шестым участником сборной России, сообщает пресс-служба СБР.

«Поварницын отобран в главную команду решением тренерского штаба по спортивному принципу. С двумя вторыми результатами в контрольных гонках он был лучшим среди всех участников по сумме очков», — пояснил президент СБР Виктор Майгуров.

В состав национальной команды ранее также вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU пройдут в шведских Эстерсунде и Идре 25—27 ноября.

Ранее сообщалось, что биатлонисты ХМАО выиграли мужскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону.

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