Поварницын включён в состав сборной России по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) объявили окончательный состав мужской сборной на первые этапы Кубка мира.

Александр Поварницын стал шестым участником сборной России, сообщает пресс-служба СБР.

«Поварницын отобран в главную команду решением тренерского штаба по спортивному принципу. С двумя вторыми результатами в контрольных гонках он был лучшим среди всех участников по сумме очков», — пояснил президент СБР Виктор Майгуров.

В состав национальной команды ранее также вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU пройдут в шведских Эстерсунде и Идре 25—27 ноября.

Ранее сообщалось, что биатлонисты ХМАО выиграли мужскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону.