Биатлонисты ХМАО выиграли мужскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону

Представители Ханты-Мансийского автономного округа выиграли мужскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону.

В составе команды ХМАО выступили Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Вадим Филимонов и Семён Сучилов.

Благодаря Эдуарду Латыпову второе место заняли биатлонисты Республики Башкортостан, в составе которой бежали Валентин Михайлов, Антон Бабиков, Александр Бабчин.

Третье место заняли Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин, Дмитрий Мысев и Даниил Фомин из Центрального-Федерального округа.

1. ХМАО — 1.19,50 (1 + 12 дополнительных патронов).

2. Башкортостан-1 — +1.03,3 (2 + 12 дополнительных патронов).

3. ЦФО — +1.15,5 (девять дополнительных патронов).

Новый сезон Кубка мира стартует 27 ноября.

Ранее сообщалось, что Миронова, Казакевич, Шевченко выиграли эстафету на летнем чемпионате России по биатлону.