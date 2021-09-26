Биатлонисты ХМАО выиграли мужскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону

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Представители Ханты-Мансийского автономного округа выиграли мужскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону.
Биатлонисты ХМАО выиграли мужскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону
  • РИА Новости

В составе команды ХМАО выступили Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Вадим Филимонов и Семён Сучилов.

Благодаря Эдуарду Латыпову второе место заняли биатлонисты Республики Башкортостан, в составе которой бежали Валентин Михайлов, Антон Бабиков, Александр Бабчин.

Третье место заняли Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин, Дмитрий Мысев и Даниил Фомин из Центрального-Федерального округа.

1. ХМАО — 1.19,50 (1 + 12 дополнительных патронов).

2. Башкортостан-1 — +1.03,3 (2 + 12 дополнительных патронов).

3. ЦФО — +1.15,5 (девять дополнительных патронов).

Новый сезон Кубка мира стартует 27 ноября.

Ранее сообщалось, что Миронова, Казакевич, Шевченко выиграли эстафету на летнем чемпионате России по биатлону.

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