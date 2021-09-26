Биатлонисты ХМАО выиграли мужскую эстафету на летнем чемпионате России по биатлону
- РИА Новости
В составе команды ХМАО выступили Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Вадим Филимонов и Семён Сучилов.
Благодаря Эдуарду Латыпову второе место заняли биатлонисты Республики Башкортостан, в составе которой бежали Валентин Михайлов, Антон Бабиков, Александр Бабчин.
Третье место заняли Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин, Дмитрий Мысев и Даниил Фомин из Центрального-Федерального округа.
1. ХМАО — 1.19,50 (1 + 12 дополнительных патронов).
2. Башкортостан-1 — +1.03,3 (2 + 12 дополнительных патронов).
3. ЦФО — +1.15,5 (девять дополнительных патронов).
Новый сезон Кубка мира стартует 27 ноября.
Ранее сообщалось, что Миронова, Казакевич, Шевченко выиграли эстафету на летнем чемпионате России по биатлону.