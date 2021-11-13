Жулин — о самочувствии Кацалапова: в Токио его ничто не беспокоило
- AP
«Спина у Никиты намного лучше, он каждый день делает восстановительные процедуры, и в Токио его ничего не беспокоило», — цитирует ТАСС Жулина.
По словам тренера, российским фигуристам необходимо добрать физических кондиций, чтобы программа выглядела превосходно.
«Но на сегодняшний день по физике они справились», — добавил он.
Синицина и Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на NHK Trophy в Токио. Они набрали по итогам двух прокатов 215,44 балла.
Следующий этап Гран-при пройдёт 19—21 ноября во французском Гренобле.
Ранее Кацалапов поблагодарил болельщиков после победы на Гран-при Японии.