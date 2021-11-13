Кацалапов поблагодарил болельщиков после победы на Гран-при Японии

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Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, поделился эмоциями после победы на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.
Кацалапов поблагодарил болельщиков после победы на Гран-при Японии
  • Reuters

«Хочу поблагодарить всех вас за эту фантастическую поддержку, это невероятно, я люблю вас, мы рады, что мы здесь находимся. Мы будем стараться запоминать всё, что происходит с нами в этом сезоне, и работать изо всех сил, ведь он особенный — олимпийский», — цитирует Кацалапова ТАСС.

Он отметил, что их дуэт пытался фокусироваться на музыке и программе, но в какой-то момент почувствовалась растерянность. Именно тогда спортсмены и ощутили невероятную поддержку зала.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на Гран-при Японии. Они набрали по итогам двух прокатов 215,44 балла.

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