Кацалапов поблагодарил болельщиков после победы на Гран-при Японии

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, поделился эмоциями после победы на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.

«Хочу поблагодарить всех вас за эту фантастическую поддержку, это невероятно, я люблю вас, мы рады, что мы здесь находимся. Мы будем стараться запоминать всё, что происходит с нами в этом сезоне, и работать изо всех сил, ведь он особенный — олимпийский», — цитирует Кацалапова ТАСС.

Он отметил, что их дуэт пытался фокусироваться на музыке и программе, но в какой-то момент почувствовалась растерянность. Именно тогда спортсмены и ощутили невероятную поддержку зала.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на Гран-при Японии. Они набрали по итогам двух прокатов 215,44 балла.