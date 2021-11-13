Хохлов ответил, насколько правильно Сафонова сравнивать с Акинфеевым

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Хохлов поделился мнением о 22-летнем вратаре национальной команды и «Краснодара» Матвее Сафонове.
Хохлов ответил, насколько правильно Сафонова сравнивать с Акинфеевым
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«Когда голкипер стабильно показывает хороший уровень, то и защитники перестают волноваться. Стабилизация состава всегда придаёт уверенности в своих силах. Естественно, выбор был непростым. Об этом говорил и Виталий Кафанов (тренер вратарей сборной. — RT), но думаю, теперь с первым номером в команде определились», — сказал Хохлов в интервью RT.

Он также ответил, насколько оправданно, когда Сафонова сравнивают с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, который ранее выступал за сборную.

«В «Краснодаре» Сафонов давно основной страж ворот, несмотря на юный возраст. Но применимо к национальной команде всё же очень рано делать такие сравнения. Данные все есть, парень действительно талантливый. Он даже чем-то и правда напоминает Акинфеева: спокойствием, уверенностью. Однако давайте ещё подождём немного», — добавил эксперт.

Ранее Хохлов оценил шансы хавбека Андрея Мостового выйти в основном составе национальной команды на заключительный матч квалификации чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

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