Хохлов: если Мостовой будет играть как с Кипром, то закрепится в основном составе сборной

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Хохлов оценил шансы хавбека Андрея Мостового выйти в основном составе национальной команды на заключительный матч квалификации чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

«Конечно, у Мостового повысились шансы выйти с Хорватией. Он здорово сыграл с Кипром, забил красивый мяч, проделал много беговой полезной работы, чего и требует тренер. Если он так и дальше будет играть, то сумеет закрепиться в основе национальной команды. Так и должно быть: нормальная и здоровая конкуренция, каждый ежедневно должен доказывать свою состоятельность», — сказал Хохлов в интервью RT.

Ранее Хохлов заявил, что ему не кажется, будто полузащитник Александр Ерохин выступает за «Зенит» хуже, чем за сборную.