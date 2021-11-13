Хохлов: если Мостовой будет играть как с Кипром, то закрепится в основном составе сборной

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Хохлов оценил шансы хавбека Андрея Мостового выйти в основном составе национальной команды на заключительный матч квалификации чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Хохлов: если Мостовой будет играть как с Кипром, то закрепится в основном составе сборной
  • © РФС

«Конечно, у Мостового повысились шансы выйти с Хорватией. Он здорово сыграл с Кипром, забил красивый мяч, проделал много беговой полезной работы, чего и требует тренер. Если он так и дальше будет играть, то сумеет закрепиться в основе национальной команды. Так и должно быть: нормальная и здоровая конкуренция, каждый ежедневно должен доказывать свою состоятельность», — сказал Хохлов в интервью RT.

Ранее Хохлов заявил, что ему не кажется, будто полузащитник Александр Ерохин выступает за «Зенит» хуже, чем за сборную.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить