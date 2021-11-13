Хохлов не считает, что Ерохин выступает за «Зенит» хуже, чем за сборную

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Хохлов ответил на вопрос, почему хавбек «Зенита» Александр Ерохин выглядит более полезным игроком в национальной команде.

«Параллели с «Зенитом» особо смысла нет проводить. Однако Александр и в клубе хорошо смотрится. Он на моей памяти всегда был игроком, который точно не станет обижаться на весь свет, если попадёт на скамейку запасных, а будет работать и пользоваться каждым предоставленным шансом. Ерохин умеет очень классно выходить на замену, а это очень ценное качество. Более того, полузащитник постоянно поддерживает свой уровень. У него очень хорошее голевое чутьё. Но не могу назвать это ключевым качеством: он способен находиться на острие, создавать множество голевых ситуаций вторым темпом, может сыграть и на себя, и на партнёра. Александр очень умный футболист», — сказал Хохлов в интервью RT.

Ранее Хохлов объяснил, почему не стал бы критиковать полузащитника Алексея Миранчука за первый тайм матча с Кипром.