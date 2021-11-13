Хохлов не считает, что Ерохин выступает за «Зенит» хуже, чем за сборную

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Хохлов ответил на вопрос, почему хавбек «Зенита» Александр Ерохин выглядит более полезным игроком в национальной команде.
Хохлов не считает, что Ерохин выступает за «Зенит» хуже, чем за сборную
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«Параллели с «Зенитом» особо смысла нет проводить. Однако Александр и в клубе хорошо смотрится. Он на моей памяти всегда был игроком, который точно не станет обижаться на весь свет, если попадёт на скамейку запасных, а будет работать и пользоваться каждым предоставленным шансом. Ерохин умеет очень классно выходить на замену, а это очень ценное качество. Более того, полузащитник постоянно поддерживает свой уровень. У него очень хорошее голевое чутьё. Но не могу назвать это ключевым качеством: он способен находиться на острие, создавать множество голевых ситуаций вторым темпом, может сыграть и на себя, и на партнёра. Александр очень умный футболист», — сказал Хохлов в интервью RT.

Ранее Хохлов объяснил, почему не стал бы критиковать полузащитника Алексея Миранчука за первый тайм матча с Кипром.

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