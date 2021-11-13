Хохлов объяснил, почему не стал бы критиковать Миранчука за первый тайм матча с Кипром

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Хохлов высказался по поводу не очень яркой игры хавбека национальной команды Алексея Миранчука в первом тайме матча с Кипром в квалификации чемпионата мира 2022 года.
Хохлов объяснил, почему не стал бы критиковать Миранчука за первый тайм матча с Кипром
  • Reuters

«А кто сильно выделялся до перерыва? Играли в спокойном для себя темпе, реализовали момент на старте матча и особо не напрягались. Поэтому всё на Миранчука точно не стал бы сваливать. Естественно, он может быть гораздо сильнее, но вся команда находилась в энергосберегающем режиме. К тому же нужно учитывать, что у него не лучшая ситуация в клубе, это не может не сказываться. Но футболист он точно неплохой», — сказал Хохлов в интервью RT.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Самедов заявил, что у национальной команды хорошие шансы на победу в матче с Хорватией.

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