Овечкин сохранит клюшку, которой забросил 742-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сохранит клюшку, которой забросил 742-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в Twitter. При этом отмечается, что Александр хочет обменяться клюшками с легендарным Бреттом Халлом, а произойти это должно 7 января в Сент-Луисе на матче с «Сент-Луис Блюз».

В матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3) Овечкин отметился голом и результативной передачей. Шайба в ворота «Блю Джекетс» стала для него 742-й в НХЛ. Таким образом, он обошёл Бретта Халла и вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов за всю историю лиги.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 результативных броска. Второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).

Ранее американский журналист Крис Лонг отреагировал на очередную заброшенную шайбу Овечкина.