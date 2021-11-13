Американский журналист — об очередном голе Овечкина: он идёт за тобой, Уэйн

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Американский журналист Крис Лонг отреагировал на очередную заброшенную шайбу российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Американский журналист — об очередном голе Овечкина: он идёт за тобой, Уэйн
  • Reuters

«Он идёт за тобой, Уэйн!» — написал Лонг в Twitter.

В матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3) Овечкин отметился голом и результативной передачей. Шайба в ворота «Блю Джекетс» стала для него 742-й в НХЛ. Таким образом, он обошёл Бретта Халла и вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов за всю историю лиги. 

Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 результативных броска. Второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). 

Ранее сообщалось, что Овечкин признан главной звездой дня в НХЛ.

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