Овечкин признан главной звездой дня в НХЛ
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Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3) Овечкин отметился голом и результативной передачей. Шайба в ворота «Блю Джекетс» стала для него 742-й в НХЛ. Таким образом, он обошёл Бретта Халла и вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов за всю историю лиги.
Второй звездой дня стал форвард «Баффало Сэйбрз» Дилан Козенс, а третьей — нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.
Ранее тренер «Вашингтона» назвал невероятной игру Овечкина в матче с «Коламбусом».