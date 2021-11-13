Овечкин признан главной звездой дня в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3) Овечкин отметился голом и результативной передачей. Шайба в ворота «Блю Джекетс» стала для него 742-й в НХЛ. Таким образом, он обошёл Бретта Халла и вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов за всю историю лиги.

Второй звездой дня стал форвард «Баффало Сэйбрз» Дилан Козенс, а третьей — нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.

Ранее тренер «Вашингтона» назвал невероятной игру Овечкина в матче с «Коламбусом».