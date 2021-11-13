Тренер «Вашингтона» назвал невероятной игру Овечкина в матче с «Коламбусом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру российского нападающего команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс».

«Овечкин был фантастическим. Он работает в каждом матче и задаёт тон игры всей команды. Возможно, в этой встрече он мог забить даже больше. То, что сделал Овечкин, — просто невероятно. Он не останавливается. И он будет продолжать в том же духе», — цитирует Лавиолетта журналистка Саманта Пелл в Twitter.

«Вашингтон» обыграл «Коламбус» со счётом 4:3. Овечкин отметился голом и результативной передачей. Шайба в ворота «Блю Джекетс» стала для него 742-й в НХЛ. Таким образом, он обошёл Бретта Халла и вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов за всю историю лиги.

Ранее Овечкин признался, что очень счастлив выходу на четвёртое место в списке снайперов НХЛ.