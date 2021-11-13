Овечкин признался, что очень счастлив выходу на четвёртое место в списке снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после выхода на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Конечно, это значит очень многое. Когда ты начинаешь играть в хоккей, когда ты мечтаешь об НХЛ, а потом приезжаешь в лигу, ты даже представить не можешь, что однажды окажешься в одном ряду с такими именами», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

По его словам, этот момент является особенным для него и его семьи. При этом хоккеист не хочет ничего загадывать о дальнейших снайперских достижениях, так как к цели нужно идти постепенно.

«Это просто громадное достижение. И я очень счастлив», — добавил спортсмен.

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). Эта шайба стала для него 742-й в НХЛ. Таким образом, он обошёл Бретта Халла и вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов за всю историю.

Ранее сообщалось, что Овечкин демонстрирует лучшую скорострельность среди топ-5 снайперов в истории НХЛ.