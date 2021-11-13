Овечкин демонстрирует лучшую скорострельность среди топ-5 снайперов в истории НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин демонстрирует лучшую скорострельность среди пятёрки лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин демонстрирует лучшую скорострельность среди топ-5 снайперов в истории НХЛ
  • AP

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). Эта шайба стала для него 742-й за 1211 игр в НХЛ. Таким образом, он обошёл Бретта Халла и вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов за всю историю.

В среднем Овечкин забрасывает 0,61 шайбы за игру. В то же время у рекордсмена по голам Уэйна Гретцки (894) — 0,60 результативных броска за встречу. Показатель идущего вторым Горди Хоу (801) — 0,45, у располагающегося на третьем месте Яромира Ягра (766) — 0,44, а результат Халла — 0,58.

Ранее Овечкин сделал фото с шайбой, которая стала для него 742-й в НХЛ.

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