Овечкин демонстрирует лучшую скорострельность среди топ-5 снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин демонстрирует лучшую скорострельность среди пятёрки лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). Эта шайба стала для него 742-й за 1211 игр в НХЛ. Таким образом, он обошёл Бретта Халла и вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов за всю историю.

В среднем Овечкин забрасывает 0,61 шайбы за игру. В то же время у рекордсмена по голам Уэйна Гретцки (894) — 0,60 результативных броска за встречу. Показатель идущего вторым Горди Хоу (801) — 0,45, у располагающегося на третьем месте Яромира Ягра (766) — 0,44, а результат Халла — 0,58.

Ранее Овечкин сделал фото с шайбой, которая стала для него 742-й в НХЛ.