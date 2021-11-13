Поршнев выиграл контрольный масс-старт сборной России по биатлону

Биатлонист Никита Поршнев одержал победу в масс-старте на контрольной тренировке сборной России в Ханты-Мансийске.

Он не совершил промахов и финишировал за 36 минут 43,9 секунды.

Второе место занял Александр Поварницын с отставанием (+8,2), а тройку лучших замкнул Даниил Серохвостов (+48,4).

По итогам спринта и масс-старта будет определён один участник основного состава сборной в дополнение к пяти, которые попали в команду без отбора, и ещё один резервный биатлонист на ближайшие этапы Кубка мира.

Ранее сообщалось, что биатлонист Ильназ Мухамедзянов выиграл спринт на контрольной тренировке сборной России.