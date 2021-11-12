Биатлонист Мухамедзянов выиграл спринт на контрольной тренировке сборной России

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Ильназ Мухамедзянов одержал победу в спринтерской гонке на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Биатлонист Мухамедзянов выиграл спринт на контрольной тренировке сборной России
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Он финишировал за 29 минут 7,4 секунды и допустил всего один промах.

Второе место занял Александр Поварницын с отставанием на 5,3 секунды. Тройку сильнейших замкнул Даниил Серохвостов (+17,5).

По итогам спринта и масс-старта будет определен один участник основного состава сборной в дополнение к пяти, которые попали в команду без отбора, и ещё один резервный биатлонист на ближайшие этапы Кубка мира.

Ранее Серохвостов заявил, что у него нет шансов попасть на первый этап КМ.

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