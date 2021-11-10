Биатлонист Серохвостов заявил, что у него нет шансов попасть на первый этап КМ

Чемпион мира среди юниоров Даниил Серохвостов высказался о своих шансах попасть в состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира в этом сезоне.

«Цели на сезон: бегать на международном уровне. Пытаться... остаться там, показывать результат. Отобраться на Кубок мира. На первый этап попасть вообще нет шансов. Ну это всё внутри команды обговаривалось, не буду ничего говорить. Просто отвечу, что нет», — приводятся слова Серохвостова в Instagram-аккаунте рекордсмена мира по жиму лёжа Ильи Казюры.

Первый этап Кубка мира стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде и продлится до 28-го числа.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что в сборную России по биатлону попадают по блату.