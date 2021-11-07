Резцова заявила, что в сборную России по биатлону попадают по блату

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что некоторые биатлонисты по блату попадают в сборную России.
Резцова заявила, что в сборную России по биатлону попадают по блату
  • РИА Новости

«В сборную попадают по блату. Из-за этого мы ничего и не выигрываем в последнее время! Пять из шести девчонок в основной состав женской сборной России тренер Михаил Шашилов возьмёт своих, свердловских», — цитирует Резцову РИА Новости.

По её мнению, выступать на этапах Кубка мира и Олимпиаде должны сильнейшие. Кроме того, она отметила, что после прихода Шашилова в национальную команду девушки не улучшили свою стрельбу.

«Я разочаровалась в нём. Хотя когда я у него тренировалась, то он дал мне много плюсов именно в стрельбе. А сейчас я не уверена, что команда сможет хорошо выступить», — добавила Резцова.

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что, если Шашилов возьмёт на первые этапы только своих подопечных, это будет несправедливо по отношению к другим спортсменкам.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как из-за него некоторые биатлонисты заканчивали с карьерой.

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