Губерниев высказался о задержании Усмана Нурмагомедова за наезд на полицейского

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о задержании российского бойца Bellator Усмана Нурмагомедова.

«Правоохранительные органы в этом разберутся. Может ли это негативно отразиться на его карьере? Если человек сейчас совершил правонарушение и сейчас находится под стражей, то как вы думаете, может ли это отразиться на его карьере? Конечно, может. Я думаю, что и отразится на его карьере, а там уже закон разберётся. Я считаю, что не стоит наезжать на полицейских. Если человек совершил правонарушение, то он должен нести за это наказание. Но решает это всё суд. Потому, если ему будет предъявлено обвинение, будет суд, а дальше уже надо смотреть. Грозит ли реальный срок за содеянное? Я не юрист, есть закон России, смотрите там. Это насилие в отношении сотрудника органов власти. По-моему, это статья, правонарушение серьёзное. Но решает суд», — цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт.ру».

Усману Нурмагомедову вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. 23-летний боец является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что Усмана Нурмагомедова отправят в Дагестан после инцидента с полицейским.