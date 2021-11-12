Усмана Нурмагомедова отправят в Дагестан после инцидента с полицейским

Стали известны дальнейшие действия правоохранительных органов в отношении российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова, совершившего наезд на полицейского.

Как сообащет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Усмана Нурмагомедова отправят из Москвы в Дагестан для разбирательства по делу о наезде на сотрудника полиции в Каспийске.

Брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево. По данным следствия, 11 ноября, сотрудники полиции Каспийска попытались остановить тонированную машину, водитель которой проигнорировал требования, сбил оградительный барьер и наехал на полицейского, получившего в результате травмы средней тяжести.

Усман Нурмагомедов провёл свой последний бой на турнире Bellator 269. Российский спортсмен оказался сильнее финна Патрика Пиетилы. Всего на счету Усмана 14 боёв и ни одного поражения.

Ранее стало известно о возбуждении дела по факту наезда автомобиля на полицейского.