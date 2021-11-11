В Дагестане возбуждено дело по факту наезда автомобиля на полицейского

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, после того как неизвестные сбили полицейского на КПП у аэропорта.

«По версии следствия... на контрольно-пропускном посту «Аэропорт», расположенном в городе Каспийске, полицейским специалистом специальной огневой группы ВОГОиП МВД России вместе с сотрудниками ГИБДД предпринята попытка остановки транспортного средства — автомашины марки Toyota Camry под управлением неустановленного лица без государственных регистрационных знаков и с затемнёнными стёклами», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по Республике Дагестан.

Отмечается, что машина двигалась в направлении аэропорта Уйташ.

Водитель отказался выполнить требования сотрудника правоохранительных органов, сбил оградительный барьер поста, после чего совершил наезд на сотрудника полиции.

Ранее стало известно, что на этой машине висят 22 неуплаченных штрафа на сумму более 30 тыс. рублей.

Большая часть штрафов выписана за превышение скорости более чем на 20 км/ч. Есть также штрафы за превышение больше чем на 80 км/ч и за выезд на встречную полосу. В ДТП ранее авто не попадало.

По данным СМИ, за рулём мог быть боец MMA Усман Нурмагомедов.

Как сообщили RT в МВД, подозреваемых задержали в Шереметьеве и доставили в дежурную часть. Личности задержанных официально пока не называли.