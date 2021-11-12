Игрок «Краснодара» назвал Галицкого сверхчеловеком

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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, как относится к владельцу клуба Сергею Галицкому.
Игрок «Краснодара» назвал Галицкого сверхчеловеком
  • © ФК «Краснодар»

«Для меня Сергей Николаевич — сверхчеловек. Когда я был в академии, то часто видел его, он приезжал во время тренировок и ходил между полями, следил за процессом. Человек любит своё дело, испытываю громадное уважение к нему. У него феноменальная аура, это чувствуется при общении. Когда я перешел в молодёжную команду, то мы стали чаще общаться лично, обсуждать мою игру. Это происходит и сейчас», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Александр Черников является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне 2021/2022 футболист провёл 13 матчей и забил два мяча за команду.

Ранее Гончаренко назвал поражение «Краснодара» от «Динамо» тестом на зрелость команды.

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