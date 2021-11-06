Гончаренко назвал поражение «Краснодара» от «Динамо» тестом на зрелость команды

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче в 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Держали игру под контролем. Наверно, мы были ближе к тому, чтобы выжать какой-то момент, но так бывает. Когда ты чуть-чуть лучше соперника, ты можешь проиграть, если ты не можешь выжать какой-то момент или даже от соперника. Структурно хорошо действовали, мы знаем, как «Динамо» прессингует, знали, что делать», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «быкам» всегда не хватало одного футболиста в глубину атаки. Он отметил, что после третьего поражения подряд забывается, что хорошего ты мог сделать до этого.

Единственное, что нам всегда не хватало одного игрока в глубину атаки для того, чтобы лучше подходить к воротам «Динамо»

«То, что ты хорошо в принципе играешь в атаке, что ты создаешь какие-то моменты, то, что ты не заслуживаешь того, чтобы проиграть в том числе из-за судейских ошибок, которых против нас, к сожалению, немало, получаем такую серию, которая есть у нас на данный момент. Это тест на зрелость команды, как она справится с трудностями», — добавил Гончаренко.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.

«Динамо» набрало 26 очков и занимает второе место, отставая от «Зенита» на три очка. «Краснодар» с 22 очками идёт седьмым.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями от победы над «Краснодаром».